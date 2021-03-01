Специалисты завершили ремонт теплотрассы в восточной части столицы ЛНР – "Луганскгаз"

Специалисты завершили ремонт теплотрассы, авария на которой оставила без теплоснабжения 13,5 тыс. абонентов в восточной части столицы Республики. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Луганскгаз".Порыв на подземной теплотрассе диаметром 630 мм в районе квартала Волкова произошел 16 марта. В результате аварии подача теплоносителя была прекращена в жилые дома в кварталах Волкова, Гагарина, Комарова, Левченко, на улицах 30 лет Победы, Тухачевского, Учебная, а также в 14 образовательных учреждений."По состоянию на 18:00 ремонтные работы на участке теплотрассы в районе квартала Волкова города Луганск завершены. Начат процесс заполнения теплоносителем систем централизованного отопления", - говорится в сообщении.На предприятии добавили, что технические мероприятия на аварийном участке теплотрассы в Алчевске, на котором также был порыв, завершены и в настоящее время подача тепла отключенным ранее абонентам полностью восстановлена.17 марта — Луганск