Британия разделяет беспокойство США по поводу В«поведения РоссииВ»

«Мы разделяем многие озабоченности, мы стоим плечо к плечу с нашими американскими друзьями», — сказал он на Аспенском форуме, комментируя последние заявления американских властей о России. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: ReutersВеликобритания разделяет беспокойство США по поводу «поведения России», заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб, передает RT.в Ђв ЂРааб также раскритиковал действия России в Сирии и в очередной раз обвинил Москву в причастности к инциденту в Солсбери.в Ђ16 марта офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором американское разведывательное сообщество делает выводы, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году.В частности, в документе утверждается, что российские власти якобы распорядились «провести операции по влиянию на президентские выборы» для дискредитации Джо Байдена и Демократической партии. При этом в США заявили, что не увидели «попыток России проникнуть в инфраструктуру выборов».В Кремле назвали документ безосновательным и бездоказательным. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, документ является очередной порцией лжи и дезинформации.