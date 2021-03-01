Киев сорвал работу Контактной группы по политическому блоку вопросов – делегация ЛНР

Представители Украины на видеоконференции участников Контактной группы полностью сорвали работу по политическому блоку вопросов. Об этом сообщила делегация ЛНР на Минских переговорах."Заседание Контактной группы завершилось. Украина полностью сорвала работу по политическому блоку вопросов", - говорится в сообщении.Представители Республики отметили, что "приложили максимум усилий для продолжения диалога"."Итоги работы трех других подгрупп удалось обсудить, но вопросы политического урегулирования остались заблокированы", - сообщила делегация ЛНР.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.17 марта — Луганск