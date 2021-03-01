Использование ВСУ средств РЭБ привело к смерти жителя Рубежного – Народная милиция

Невозможность вызвать скорую помощь из-за отсутствия связи в результате использования киевскими силовиками средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) привела к смерти жителя Рубежного от сердечного приступа. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что 20-й отдельный батальон РЭБ киевских силовиков активно применяет средства радиопомех "с целью недопущения обнаружения беспилотниками СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ запрещенного Минскими соглашениями вооружения в зонах ответственности бригад ВСУ, действующих в зоне "ООС" (так называемой операции объединенных сил)".

"В результате работы средств РЭБ отмечаются сбои в функционировании сотовой связи. По имеющейся у нас информации, преступные действия украинских боевиков вновь привели к трагедии. В связи с невозможностью вызвать скорую помощь из-за проблем со связью, вызванных глушением средствами РЭБ ВСУ, вчера на южной окраине населенного пункта Рубежное на улице Полевая от сердечного приступа скончался мужчина 1958 года рождения", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что в оборонное ведомство Республики "продолжают поступать жалобы от мирного населения, проживающего на временно оккупированных Киевом территориях, на произвол и бесчинства украинских силовиков в зоне "ООС".

"Большинство жалоб о невозможности дозвониться по мобильным телефонам родственникам, в такси, а также экстренные службы, поступает от жителей населенного пункта Рубежное. Также мирные жители недовольны многочисленными фактами мародерства, грабежей и притеснений со стороны украинских боевиков, регулярно прибывающих в зону "ООС" и убывающих в пункты постоянной дислокации через Рубежное", – отметил он.

От имени Народной милиции ЛНР Осадчий призвал международные правозащитные организации "обратить особое внимание на цинизм и беспринципность украинского военно-политического руководства, с чьего согласия боевики причиняют боль и страдания мирным гражданам, которых они якобы защищают".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

17 марта — Луганск