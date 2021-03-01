Таможенники и пограничники пресекли незаконный ввоз в ЛНР автоэлектроники

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) и Службы пограничной охраны МГБ ЛНР пресекли незаконный ввоз в Республику незадекларированной автоэлектроники. Об этом сообщил пресс-центр ГТК ЛНР.Нарушитель был задержан на таможенном посту "Изварино"."При проведении досмотра транспортного средства жителя Луганска выявлено 18 автомобильных магнитол и 3 автомобильные камеры заднего вида, которые были не задекларированы соответствующим образом", - сказал начальник поста Владимир Гончарук.Он добавил, что лугачанин является предпринимателем и пытался ввезти электронику в ЛНР для продажи.В пресс-центре отметили, что незадекларированный товар изъят, в отношении мужчины составлен протокол о нарушении таможенных правил.17 марта — Луганск