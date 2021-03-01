Демарш Киева поставил под вопрос дальнейшие переговоры в Минском формате – Мирошник

Демарш представителей Киева в ходе сегодняшнего заседания Контактной группы, который привел к срыву работы по политическому блоку вопросов, поставил под вопрос дальнейшие переговоры в Минском формате. Об этом заявил представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник."Заместитель полпреда Украины (в Контактной группе) Алексей Резников, покинув переговоры в блоке обсуждения политических вопросов в Контактной группе, поставил на грань срыва весь переговорный процесс в Контактной группе", - сказал Мирошник.Он отметил, что официальная причина отказа, озвученная представителями Киева, -заключалась в нежелании "садиться за стол переговоров с человеком, которому украинский суд вынес заочный приговор (журналисткой, блогером и общественным деятелем из Донецка Майей Пироговой – примечание ЛИЦ), абсурдна"."Это действие ничего общего не имеет с реальным правосудием, и Киев, не задумываясь, завтра же выпишет такие судебные решения всем членам делегаций ЛНР и ДНР. Более того, мы и так все на Украине в розыске по политически мотивированным статьям", - напомнил представитель ЛНР.Мирошник пояснил, что реальной причиной действий киевских представителей является "стремление сорвать обсуждение вопросов политического урегулирования, к которым украинской делегации просто запрещено касаться, диктовать удобный состав делегаций Республик и возможность выбирать только выгодные Киеву вопросы для обсуждения"."Кто-то готов пойти на такие заранее проигрышные уступки? Точно не Республики Донбасса. Либо переговорный процесс будет вестись полноценно и по международно признанным стандартам, либо Киев становится официальным виновником его срыва со всем набором соответствующих международных последствий, определенных для стороны, отказавшейся от выполнения Резолюции Совета Безопасности ООН", - резюмировал представитель ЛНР.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.17 марта — Луганск