Награждение победителей студенческого журналистского конкурса состоялось в ЛГПУ (ФОТО)

Награждение победителей студенческого конкурса "Журналистская весна в медиапространстве Русского мира" состоялось в Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ). Об этом сообщил пресс-центр вуза."В Луганском государственном педагогическом университете 17 марта подвели итоги студенческого конкурса "Журналистская весна в медиапространстве Русского мира", прошедшего под патронатом фонда "Русский мир" в образовательной организации", - говорится в сообщении.Конкурс среди студентов и школьников Луганской и Донецкой Народных Республик, Российской Федерации проходил в ЛГПУ с декабря 2020 года по март 2021 года. В нем приняли участие "порядка 120 человек".Ректор ЛГПУ депутат Народного Совета ЛНР кандидат филологических наук доцент Жанна Марфина отметила, что конкурс "получил отклик не только Луганской Народной Республики, но и далеко за ее пределами"."Нас поддержали и наши коллеги из Донецкой Народной Республики, в конкурсе участвовали школьники и студенты из Российской Федерации. Сегодня, подводя итоги, мы можем уверенно сказать: у нас растет великолепная, талантливая, энергичная смена нашим журналистским кадрам – тем, кто сегодня выстраивает информационное и медийное пространство. Я от всей души хочу пожелать всем участникам конкурса творческих успехов, новых побед, новых достижений", - сказала ректор.Заместитель главы администрации города Луганска Оксана Терещенко от имени Попечительского совета ЛГПУ пожелала, чтобы "этот конкурс вписался в вековые традиции Луганского государственного педагогического университета"."Быть журналистом – это не просто умение красиво и грамотно писать, это не просто умение творить уникальные произведения, это умение глубоко вникать в проблему, которой посвящена та или иная публикация и материал, это умение разобраться, умение использовать слово во благо. Именно этого мне хочется вам пожелать", - сказала она.Обладателем гран-при и абсолютным победителем конкурса стала студентка ЛГПУ Арина Суркина, получившая награду из рук ректора вуза.Первое место в номинации "Учебное периодическое издание" завоевала редакционная группа журналистского листка "ВесТочка" кафедры журналистики и издательского дела филологического факультета ЛГПУ.В номинации "Видеоработа" лучшими стали творческая группа студентов ЛГПУ, в которую вошли Александра Сивак, Арина Суркина, Денис Рожков, Нина Малина, а также творческая группа студентов ЛГПУ – Алексей Мозговой, Дарья Попова, Артем Япаров, Дария Беспалова, Екатерина Шикина, Евгения Подпрятова, Татьяна Антюхова, Алексей Заровнятных.В номинации "Подкаст" победили представитель Уфимского государственного нефтяного технического университета Дим Баймурзин и студентка ЛГПУ Нина Малина.Первое место среди учащихся образовательных учреждений Луганской Народной Республики в номинации "Публикация в печатном СМИ" заняла Полина Закирова из Лутугинской специализированной средней школы. Победителем среди студентов вузов стала представительница Новосибирского государственного педагогического университета Анна Толмачева.Сертификаты участников и призы за лучшие публикации, посвященные развитию современного образования и культуры, получили студент Белгородского государственного национального исследовательского университета Андрей Шилин; студентки Елецкого государственного университета имени Ивана Бунина Анастасия Пчелова и Елизавета Кукузова; студентки Челябинского государственного университета София Промова и Кристина Новикова; представительница структурного подразделения "Радуга" Центра развития творчества детей и юношества "Созвездие" (Калуга) Елизавета Гусакова; студент Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) Иван Яковлев; студентка Донецкого национального университета (ДНР) Анна Семененко.Сертификатами участников и призами за лучшие публикации, посвященные развитию современного образования и культуры, наградили студентов ЛГПУ Анастасию Щиракову, Татьяну Воробьеву, Джамилу Новрузову, Елену Морозову, Ирину Буджиашвили, Анастасию Присяжнюк.В номинации "Фотоиллюстрация" первое место заняла студентка ЛГПУ Майя Павлова.17 марта — Луганск