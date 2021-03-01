Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о пересечении КПВВ на Донбассе



Какие основные проблемы во время пандемии COVID-19 возникают у тех, кто пересекает КПВВ Донбасса?

Основной проблемой является отсутствие свободного пересечения линии соприкосновения. В настоящее время со стороны подконтрольной правительству Украины территории открыты все КПВВ. В то же время со стороны неподконтрольной правительству Украины территории в Донецкой области работает только КПВВ Оленевка в понедельники и пятницы, в то время, как пропуск людей через другие КПВВ заблокирован. В Луганской области фактический пропуск граждан осуществляется ежедневно только на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская».

Дополнительные сложности составляют правила пересечения линии соприкосновения со стороны неподконтрольной правительству Украины территории. На неподконтрольные правительству Украины территорию Донецкой области можно проехать только при наличии разрешения Межведомственного оперативного штаба ДНР. Для выезда с территории ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной правительству Украины территории. При наличии оснований (лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение с семьей) необходимо подать в «Межведомственный оперативный штаб» заявление и пакет документов. Заявки принимаются по электронной почте, ответы нужно ждать до 1 месяца. Также из-за большой нагрузки электронную почту штаба довольно часто блокируют, и граждане должны подавать заявления въезда / выезда только лично.

Какие документы нужны для пересечения линии соприкосновения в сторону подконтрольной и в сторону неподконтрольной правительству Украины территории?

Исчерпывающий перечень необходимых документов содержится в Постановлении КМУ «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий».

Мы публикуем перечень, учитывая требования как законодательства Украины, так, и ДНР, и ЛНР:

Для проезда на территорию, подконтрольную правительству Украины, необходимо иметь:

Паспорт.

Разрешение (электронная пропуск) для пересечения линии соприкосновения, оформленный на сайте https://urp.ssu.gov.ua.

Дополнительно для Донецкой области — регистрация (прописка) на территории, подконтрольной правительству Украины, или разрешение «Межведомственного оперативного штаба ДНР».

Для проезда на неподконтрольных правительству Украины территорию:

Паспорт.

Разрешение (электронный пропуск) для пересечения линии соприкосновения, оформленный на сайте https://urp.ssu.gov.ua.

Дополнительно для Донецкой области — разрешение «Межведомственного оперативного штаба ДНР»

Дополнительно для Луганской области — при отсутствии регистрации (прописки) на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области — «разрешение МИДа ЛНР».

Кроме того, обращаем внимание на то, что при наличии гуманитарных оснований (болезнь, необходимость срочной операции, смерть близких родственников и т.п.) человек, который не имеет электронного пропуска, может обращаться к представителям Координационной группы СБУ (на территории КПВВ) с соответствующим заявлением. Если причину признают уважительной для срочного пересечения, то разрешение предоставят в течение нескольких часов.

Что нужно знать тем, кто направляется на неподконтрольную правительству Украины территорию? Какие правила актуальны на сегодняшний день?

На сегодняшний день для въезда на неподконтрольную правительству Украины территорию Донецкой области нужно дополнительное разрешение «Межведомственного оперативного штаба ДНР».

Дополнительно для Луганской области при отсутствии регистрации (прописки) на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области необходимо иметь «разрешение МИДа ЛНР».

Также, планируя поездку, надо учитывать, что на неподконтрольной правительству Украины территории необходимо проходить обязательную самоизоляцию или обсервацию в течение двух недель. При этом на неподконтрольной правительству Украины территории существует возможность сдать тест на коронавирус, за него, как и на Украине, нужно будет заплатить.

Какие основные изменения произошли в вопросе пересечения пунктов пропуска на Донбассе с введением карантина?

Пересечение линии соприкосновения в сторону подконтрольной правительству Украины территории теперь возможен только после установки приложения «Действуй дома», который активируется на КПВВ.

После прохождения паспортного контроля на территории КПВВ «Новотроицкое» есть медицинский пункт, в котором граждане имеют возможность бесплатно сделать экспресс-тест на коронавирус. В течение 15-20 минут медицинские работники получают результат.

Если он отрицательный, человек может двигаться дальше, но необходимо следить за сообщениями в приложении «Действуй дома», в котором на

основании результатов теста должен быть отменен срок самоизоляции. Если результаты теста положительные, медицинские работники дадут инструкции относительно дальнейших действий.

Если у человека нет возможности установить приложение «Действуй дома» на телефон, его направляют на двухнедельную обсервацию в поселок Острое на бесплатном автобусе, который прибывает на КПВВ «Новотроицкое» в 16.00 (следовательно необходимо планировать время поездки).

Сколько товаров и денег можно перевозить через КПВВ?

Через КПВВ на подконтрольной правительству Украины территории разрешено провозить не более 50 тыс. грн., в том числе эквивалент в любой валюте, без подтверждающих документов об их происхождении.

С неподконтрольной правительству Украины территории можно вывезти большую сумму, но по согласованию с координационным центром. (Согласно приказу Министерства реинтеграции от 14.07.2020 № 52)

На неподконтрольную правительству Украины территорию (но, только со стороны РФ!) можно ввозить денежные средства в сумме до 10 тысяч евро, или эквивалент в любой валюте, с устным декларированием. Ввоз большей суммы — с письменным декларированием. Вывоз более 10 тыс. евро возможен однократно, если ранее эта сумма была ввезена, и у лица есть документальное подтверждение (право на ввоз). (Регламентируется «постановлением ЦРБ ДНР» от 28.06.2016 № 152).

С неподконтрольной правительству Украины территории (но только в сторону РФ!) можно вывозить до 10 тыс. евро без письменного декларирования. В большем количестве — письменное декларирование является обязательным.

На подконтрольной украинскому правительству территории Украины через государственную границу (не через КПВВ!) можно перевозить суммы в пределах 10 тыс. евро без письменного декларирования. Если сумма больше — обязательно всю сумму письменно декларировать. (Постановление НБУ от 02.01.2019 № 5).

В соответствии с приказом Министерства реинтеграции от 14.07.2020 № 52 кроме товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам, можно перемещать товары дополнительно, за исключением установленных Перечнем, утвержденным настоящим приказом, а именно:

— через линию соприкосновения с подконтрольной правительству Украины территории на неподконтрольные — без ограничений;

— через линию соприкосновения с неподконтрольной правительству Украины территории на подконтрольную — суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 000 гривен и / или суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека (при условии, что пищевые продукты — не более 2 кг каждого наименования и непродовольственные товары — не более 2 единиц каждого наименования)

Перечень запрещенных к перемещению через линию соприкосновения товаров содержится в Приказ Министерства реинтеграции от 14.07.2020 № 52.

Что делать, если ваши права при пересечении линии соприкосновения нарушили?

На КПВВ присутствуют информационные материалы с телефонами государственных «горячих линий» и НПО.

Штаб ООС Вооруженных сил Украины МО Украины — (тел. 0-800-500-410, www.mil.gov.ua и e-mail: [email protected]) — вопрос о режиме работы КПВВ.

Предоставление гражданам ответов на вопросы консультационного характера в пределах компетенции Государственной пограничной службы Украины — 0800218808 (бесплатно) 1598 (для звонков с мобильного) [email protected]

Контакты Государственной фискальной службы Украины — 0800501007

Центральное управление СБУ — 0800501482

В случае нарушения прав человека со стороны силовых структур в зоне проведения операции Объединенных сил — БФ «Восток СОС» (099) 297-64-36

Для получения консультации о порядке пересечения линии соприкосновения вы можете обращаться к команде Восток SOS:

Юридическая помощь, Донецкая область:

+38 (068) 664 21 04

+38 (099) 297 64 34

Юридическая помощь, Луганская область:

+38 (068) 827 28 95

+38 (095) 374 82 70

Также для получения консультации вы можете обратиться в:

— Северодонецкий городской центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Электронная почта: [email protected]

Телефон для консультаций: +38 (06452) 4-25-43; +38 (099) 526-48-54 или 0800 213103 (круглосуточно),

— Старобельский городской центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Электронная почта: [email protected]

Телефон для консультаций: +38 (06461) 2-46-46, +38 (099) 296-1821, +38 (098) 280-3739,

— Меловской городской центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Электронная почта: [email protected]

Телефон для консультаций: +38 (099) 640-9368, +38 (098) 446-2691, +38 (06465) 229-49.

Новости Региона - Сегодня, 23:10 36 Юристы «Восток SOS» ответили на вопросы жителей Луганщины, касающиеся пересечения линии разграничения и КПВВ. Об этом пишет «Трибун».Основной проблемой является отсутствие свободного пересечения линии соприкосновения. В настоящее время со стороны подконтрольной правительству Украины территории открыты все КПВВ. В то же время со стороны неподконтрольной правительству Украины территории в Донецкой области работает только КПВВ Оленевка в понедельники и пятницы, в то время, как пропуск людей через другие КПВВ заблокирован. В Луганской области фактический пропуск граждан осуществляется ежедневно только на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская».Дополнительные сложности составляют правила пересечения линии соприкосновения со стороны неподконтрольной правительству Украины территории. На неподконтрольные правительству Украины территорию Донецкой области можно проехать только при наличии разрешения Межведомственного оперативного штаба ДНР. Для выезда с территории ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной правительству Украины территории. При наличии оснований (лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение с семьей) необходимо подать в «Межведомственный оперативный штаб» заявление и пакет документов. Заявки принимаются по электронной почте, ответы нужно ждать до 1 месяца. Также из-за большой нагрузки электронную почту штаба довольно часто блокируют, и граждане должны подавать заявления въезда / выезда только лично.Исчерпывающий перечень необходимых документов содержится в Постановлении КМУ «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий».Мы публикуем перечень, учитывая требования как законодательства Украины, так, и ДНР, и ЛНР:Паспорт.Разрешение (электронная пропуск) для пересечения линии соприкосновения, оформленный на сайте https://urp.ssu.gov.ua.Дополнительно для Донецкой области — регистрация (прописка) на территории, подконтрольной правительству Украины, или разрешение «Межведомственного оперативного штаба ДНР».Паспорт.Разрешение (электронный пропуск) для пересечения линии соприкосновения, оформленный на сайте https://urp.ssu.gov.ua.Дополнительно для Донецкой области — разрешение «Межведомственного оперативного штаба ДНР»Дополнительно для Луганской области — при отсутствии регистрации (прописки) на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области — «разрешение МИДа ЛНР».Кроме того, обращаем внимание на то, что при наличии гуманитарных оснований (болезнь, необходимость срочной операции, смерть близких родственников и т.п.) человек, который не имеет электронного пропуска, может обращаться к представителям Координационной группы СБУ (на территории КПВВ) с соответствующим заявлением. Если причину признают уважительной для срочного пересечения, то разрешение предоставят в течение нескольких часов.На сегодняшний день для въезда на неподконтрольную правительству Украины территорию Донецкой области нужно дополнительное разрешение «Межведомственного оперативного штаба ДНР».Дополнительно для Луганской области при отсутствии регистрации (прописки) на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области необходимо иметь «разрешение МИДа ЛНР».Также, планируя поездку, надо учитывать, что на неподконтрольной правительству Украины территории необходимо проходить обязательную самоизоляцию или обсервацию в течение двух недель. При этом на неподконтрольной правительству Украины территории существует возможность сдать тест на коронавирус, за него, как и на Украине, нужно будет заплатить.Пересечение линии соприкосновения в сторону подконтрольной правительству Украины территории теперь возможен только после установки приложения «Действуй дома», который активируется на КПВВ.После прохождения паспортного контроля на территории КПВВ «Новотроицкое» есть медицинский пункт, в котором граждане имеют возможность бесплатно сделать экспресс-тест на коронавирус. В течение 15-20 минут медицинские работники получают результат.Если он отрицательный, человек может двигаться дальше, но необходимо следить за сообщениями в приложении «Действуй дома», в котором наосновании результатов теста должен быть отменен срок самоизоляции. Если результаты теста положительные, медицинские работники дадут инструкции относительно дальнейших действий.Если у человека нет возможности установить приложение «Действуй дома» на телефон, его направляют на двухнедельную обсервацию в поселок Острое на бесплатном автобусе, который прибывает на КПВВ «Новотроицкое» в 16.00 (следовательно необходимо планировать время поездки).Через КПВВ на подконтрольной правительству Украины территории разрешено провозить не более 50 тыс. грн., в том числе эквивалент в любой валюте, без подтверждающих документов об их происхождении.С неподконтрольной правительству Украины территории можно вывезти большую сумму, но по согласованию с координационным центром. (Согласно приказу Министерства реинтеграции от 14.07.2020 № 52)На неподконтрольную правительству Украины территорию () можно ввозить денежные средства в сумме до 10 тысяч евро, или эквивалент в любой валюте, с устным декларированием. Ввоз большей суммы — с письменным декларированием. Вывоз более 10 тыс. евро возможен однократно, если ранее эта сумма была ввезена, и у лица есть документальное подтверждение (право на ввоз). (Регламентируется «постановлением ЦРБ ДНР» от 28.06.2016 № 152).С неподконтрольной правительству Украины территории () можно вывозить до 10 тыс. евро без письменного декларирования. В большем количестве — письменное декларирование является обязательным.На подконтрольной украинскому правительству территории Украины через государственную границу () можно перевозить суммы в пределах 10 тыс. евро без письменного декларирования. Если сумма больше — обязательно всю сумму письменно декларировать. (Постановление НБУ от 02.01.2019 № 5).В соответствии с приказом Министерства реинтеграции от 14.07.2020 № 52 кроме товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам, можно перемещать товары дополнительно, за исключением установленных Перечнем, утвержденным настоящим приказом, а именно:— через линию соприкосновения с подконтрольной правительству Украины территории на неподконтрольные — без ограничений;— через линию соприкосновения с неподконтрольной правительству Украины территории на подконтрольную — суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 000 гривен и / или суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека (при условии, что пищевые продукты — не более 2 кг каждого наименования и непродовольственные товары — не более 2 единиц каждого наименования)Перечень запрещенных к перемещению через линию соприкосновения товаров содержится в Приказ Министерства реинтеграции от 14.07.2020 № 52.На КПВВ присутствуют информационные материалы с телефонами государственных «горячих линий» и НПО.Штаб ООС Вооруженных сил Украины МО Украины — (тел. 0-800-500-410, www.mil.gov.ua и e-mail: [email protected]) — вопрос о режиме работы КПВВ.Предоставление гражданам ответов на вопросы консультационного характера в пределах компетенции Государственной пограничной службы Украины — 0800218808 (бесплатно) 1598 (для звонков с мобильного) [email protected]Контакты Государственной фискальной службы Украины — 0800501007Центральное управление СБУ — 0800501482В случае нарушения прав человека со стороны силовых структур в зоне проведения операции Объединенных сил — БФ «Восток СОС» (099) 297-64-36Для получения консультации о порядке пересечения линии соприкосновения вы можете обращаться к команде Восток SOS:Юридическая помощь, Донецкая область:+38 (068) 664 21 04+38 (099) 297 64 34Юридическая помощь, Луганская область:+38 (068) 827 28 95+38 (095) 374 82 70Также для получения консультации вы можете обратиться в:— Северодонецкий городской центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.Электронная почта: [email protected]Телефон для консультаций: +38 (06452) 4-25-43; +38 (099) 526-48-54 или 0800 213103 (круглосуточно),— Старобельский городской центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.Электронная почта: [email protected]Телефон для консультаций: +38 (06461) 2-46-46, +38 (099) 296-1821, +38 (098) 280-3739,— Меловской городской центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.Электронная почта: [email protected]Телефон для консультаций: +38 (099) 640-9368, +38 (098) 446-2691, +38 (06465) 229-49.Новости Региона - Сегодня, 23:10 36

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