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Кабмин Украины выделил 1,7 млрд для восстановления Донбасса. Увидит ли Донбасс эти субвенции?

robot Вчера, 23:1532Новости
Кабмин Украины выделил 1,7 млрд для восстановления Донбасса. Увидит ли Донбасс эти субвенции?
Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, распределил субвенцию в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, общий объем программы на 2021 год составляет почти 1,7 млрд грн, сообщает пресс-служба правительства.
«Уверен, что инвестиции в рамках чрезвычайной программы восстановления дадут дополнительный толчок для улучшения жизни в общинах восточных регионов, наиболее пострадавших в результате российской агрессии. Выделенные средства прежде всего должны быть направлены на улучшение социальной инфраструктуры и на удовлетворение потребностей внутренне перемещенных лиц”, — подчеркнул премьер.
Как сообщалось, в мае 2019 года Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины предоставил Кабинету министров долгосрочный кредит на суму 200 млн евро.
Средства должны быть направлены на восстановление ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, а также обеспечение надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц.
Программа распространяется на подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, соседние Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области, а также горсоветы Киевской, Одесской, Полтавской и Херсонской областей с большим наплывом внутренне перемещенных лиц. Новости Украины - Сегодня, 22:28 124

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