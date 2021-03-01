Отключение электроснабжения в Луганске 18 марта
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 18 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Артемовского и Жовтневого районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Цеткин, 1, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
площадь Обороны, 1, 2, 3, 4;
улица Морозова, 1, 2, 2а, 3а;
улица Революционная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42;
улица Целинная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
улица Южная, 1а, 5;
тупик Южный, 2, 4, 6, 8, 10;
улица Вишневая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 47;
улица Гайдара, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31;
Электричество будет временно отсутствовать в Артемовском районе:
тупик Алмазный, 11-34;
улица 1-я Краснознаменная, 85-151;
улица Мичурина, 28а;
улица Совхозная, 17-47а, 38-80;
улица Тарасовская, 1а-19в;
улица Фурманова, 19-42.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 22:21 163
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Цеткин, 1, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
площадь Обороны, 1, 2, 3, 4;
улица Морозова, 1, 2, 2а, 3а;
улица Революционная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42;
улица Целинная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
улица Южная, 1а, 5;
тупик Южный, 2, 4, 6, 8, 10;
улица Вишневая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 47;
улица Гайдара, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31;
Электричество будет временно отсутствовать в Артемовском районе:
тупик Алмазный, 11-34;
улица 1-я Краснознаменная, 85-151;
улица Мичурина, 28а;
улица Совхозная, 17-47а, 38-80;
улица Тарасовская, 1а-19в;
улица Фурманова, 19-42.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 22:21 163
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