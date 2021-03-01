Аварию теплотрассы на востоке Луганска устранили. Обещают что скоро дадут тепло
Специалисты завершили ремонт теплотрассы, авария на которой оставила без теплоснабжения 13,5 тыс. абонентов в восточной части Луганска. Об этом сообщила пресс-служба «Луганскгаза».
Порыв на подземной теплотрассе диаметром 630 мм в районе квартала Волкова произошел 16 марта. В результате аварии подача теплоносителя была прекращена в жилые дома в кварталах Волкова, Гагарина, Комарова, Левченко, на улицах 30 лет Победы, Тухачевского, Учебная, а также в 14 образовательных учреждений.
«По состоянию на 18:00 ремонтные работы на участке теплотрассы в районе квартала Волкова города Луганск завершены. Начат процесс заполнения теплоносителем систем централизованного отопления», — говорится в сообщении.
На предприятии добавили, что технические мероприятия на аварийном участке теплотрассы в Алчевске, на котором также был порыв, завершены и в настоящее время подача тепла отключенным ранее абонентам полностью восстановлена. Удобный город - Сегодня, 22:02 177
Порыв на подземной теплотрассе диаметром 630 мм в районе квартала Волкова произошел 16 марта. В результате аварии подача теплоносителя была прекращена в жилые дома в кварталах Волкова, Гагарина, Комарова, Левченко, на улицах 30 лет Победы, Тухачевского, Учебная, а также в 14 образовательных учреждений.
«По состоянию на 18:00 ремонтные работы на участке теплотрассы в районе квартала Волкова города Луганск завершены. Начат процесс заполнения теплоносителем систем централизованного отопления», — говорится в сообщении.
На предприятии добавили, что технические мероприятия на аварийном участке теплотрассы в Алчевске, на котором также был порыв, завершены и в настоящее время подача тепла отключенным ранее абонентам полностью восстановлена. Удобный город - Сегодня, 22:02 177
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