В Луганске погода сошла с ума: с ночи сильный дождь со снегом, туман и гололед
Сильный дождь, туман и гололедные отложения ожидаются ночью и утром 18 марта на территории региона. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.
«Ночью и утром 18 марта в Луганске, местами по территории региона ожидаются: сильный дождь с мокрым снегом; местами по территории туман, видимость в тумане менее 500 м; гололедные отложения», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 00:53 50
«Ночью и утром 18 марта в Луганске, местами по территории региона ожидаются: сильный дождь с мокрым снегом; местами по территории туман, видимость в тумане менее 500 м; гололедные отложения», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 00:53 50
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