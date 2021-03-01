Через КПВВ в Станице не пропустили в Луганск заробитчанина из РФ. Всего через пункт пропуска прошло 2 тысячи человек



В течение дня через пункт пропуска у Станицы прошли 2169 человека. В том числе в сторону Луганска 1119 человек, а в сторону подконтрольной Украине территории — 1050 человек.

Но не всем в среду здесь удалось пройти. Представитель благотворительного фонда «Право на захист”, которая 17 марта дежурила на КПВВ «Станица Луганская”, рассказала об отказе в пересечении.

Один из мужчин пытался пройти в сторону Луганска после заработков в России. В РФ у него украли паспорт, а на государственной российско-украинской границе ему дали свидетельство для возвращения в Украину. Но через КПВВ его без паспорта не пропустили. Мужчине объяснили: надо сначала обратиться в Государственную миграционную службу, пройти там сканирование для получения документа.

Новости Региона - Сегодня, 02:06 52 Вчера, в среду, 17 марта линию разграничения через КПВВ «Станицу Луганскую” пересекло более 2 тысяч человек. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.В течение дня через пункт пропуска у Станицы прошли 2169 человека. В том числе в сторону Луганска 1119 человек, а в сторону подконтрольной Украине территории — 1050 человек.Но не всем в среду здесь удалось пройти. Представитель благотворительного фонда «Право на захист”, которая 17 марта дежурила на КПВВ «Станица Луганская”, рассказала об отказе в пересечении.Один из мужчин пытался пройти в сторону Луганска после заработков в России. В РФ у него украли паспорт, а на государственной российско-украинской границе ему дали свидетельство для возвращения в Украину. Но через КПВВ его без паспорта не пропустили. Мужчине объяснили: надо сначала обратиться в Государственную миграционную службу, пройти там сканирование для получения документа.Новости Региона - Сегодня, 02:06 52

Метки: {keywords}