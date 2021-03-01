Разблокировать работу КПВВ «Счастье» и «Золотое» на Пасху предложили в ТКГ



Заместитель руководителя украинской делегации в ТКГ, вице премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников призвал начать процесс «гуманитарного разминирования», а именно: разминирование участков, на которых расположены кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т.п.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 31 марта. Новости Украины - Сегодня, 08:00 139 Украина предложила в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе разблокировать работу пунктов пропуска «Счастье» и «Золотое» к Пасхальным праздникам.Заместитель руководителя украинской делегации в ТКГ, вице премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников призвал начать процесс «гуманитарного разминирования», а именно: разминирование участков, на которых расположены кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т.п.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ.Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 31 марта. Новости Украины - Сегодня, 08:00 139

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