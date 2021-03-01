Украина с 1 апреля потеряет доступ к СУГ и дизтопливу "Роснефти"

Поставки на Украину сжиженного углеводородного газа (СУГ) и дизельного топлива "Роснефти" прекратятся с 1 апреля.Федеральное агентство новостей / Степан ЯцкоОтраслевое издание Enkorr опубликовало письмо швейцарского трейдера Proton Energy Group SA, который является эксклюзивным поставщиком энергоресурсов "Роснефти" украинским потребителям. В тексте он напоминает, что в начале марта Служба безопасности Украины рекомендовала членам Нефтегазовой ассоциации не сотрудничать с компанией. Кроме того, приводится отсылка к недавнему аресту трубопровода "Прикарпатзападтранс", а также обыскам у Glusco Energy SA, которой принадлежит часть бывших АЗС "Роснефти".Учитывая эти действия властей, Proton Energy Group SA решила с 1 апреля прекратить сотрудничество и остановить поставки нефтепродуктов на украинский рынок.В прошлом году компания поставила на Украину 1,74 млн тонн дизеля и 443 000 тонн сжиженного газа, что составляет около 22% от общего потребления в стране. Теперь компаниям придется искать других поставщиков, что может быть достаточно трудно в сложившихся обстоятельствах. На Украине продолжается энергетический кризис, уже вызвавший резкий скачок стоимости услуг ЖКХ.Владимир Гусе