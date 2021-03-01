"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 18 марта из-за ремонтов

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 18 марта возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.

На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск

Ленинский район: переулок Краснодонский, улица Веденина;

Жовтневый район: улицы Херсонская, Ткаченко;

Каменнобродский район: улицы Мостовая, 3-я Строительная;

Артемовский район: улицы Шелгунова, Парижской Коммуны, 3-й Пятилетки, Черноморская, Львовская, Широкая;

Краснодонский район: поселок Терновое, улица Молодежная, поселок Хрящеватое, улицы Центральная, Новостройная, поселок городского типа Новосветловка, улица Пионерская;

Лутугинский район: поселок Успенка, переулок Лутугинский;

Славяносербский район: поселок Лотиково, улицы Горького, Матросова, Чапаева, Папанина, поселок городского типа Лозовский, улица Ломоносова, переулок Кооперативный, улицы Карла Маркса, Московская;

Ровеньки: улицы 333 Стрелковой Дивизии, Аэродромная, Черниговская;

Свердловск: улицы Ленина, Красных Партизан, Западная;

Алчевск: улицы Московская, Артема, Гмыри;

Перевальский район: Перевальск, улица Александровская, поселок Чернухино, улица Горького;

Кировск: совхоз Голубовский, улицы Совхозная, Плеханова;

Брянка: улицы Донбасская, Потемкина, Железнодорожная, Одоевского;

Стаханов: улицы Богдана Хмельницкого, Космическая, Мариупольская, Грибоедова, Миргородская, Островского, переулки Мариупольский, Ударника;

Первомайск: улицы 60 лет СССР, Куйбышева, Щорса;

Антрацит: улицы Тельмана, Луганская;

Красный Луч: улицы Советская, Садовая.

"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", - предупредили в "Луганскводе".

18 марта — Луганск