"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 18 марта из-за ремонтов
Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 18 марта возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск
Ленинский район: переулок Краснодонский, улица Веденина;
Жовтневый район: улицы Херсонская, Ткаченко;
Каменнобродский район: улицы Мостовая, 3-я Строительная;
Артемовский район: улицы Шелгунова, Парижской Коммуны, 3-й Пятилетки, Черноморская, Львовская, Широкая;
Краснодонский район: поселок Терновое, улица Молодежная, поселок Хрящеватое, улицы Центральная, Новостройная, поселок городского типа Новосветловка, улица Пионерская;
Лутугинский район: поселок Успенка, переулок Лутугинский;
Славяносербский район: поселок Лотиково, улицы Горького, Матросова, Чапаева, Папанина, поселок городского типа Лозовский, улица Ломоносова, переулок Кооперативный, улицы Карла Маркса, Московская;
Ровеньки: улицы 333 Стрелковой Дивизии, Аэродромная, Черниговская;
Свердловск: улицы Ленина, Красных Партизан, Западная;
Алчевск: улицы Московская, Артема, Гмыри;
Перевальский район: Перевальск, улица Александровская, поселок Чернухино, улица Горького;
Кировск: совхоз Голубовский, улицы Совхозная, Плеханова;
Брянка: улицы Донбасская, Потемкина, Железнодорожная, Одоевского;
Стаханов: улицы Богдана Хмельницкого, Космическая, Мариупольская, Грибоедова, Миргородская, Островского, переулки Мариупольский, Ударника;
Первомайск: улицы 60 лет СССР, Куйбышева, Щорса;
Антрацит: улицы Тельмана, Луганская;
Красный Луч: улицы Советская, Садовая.
"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", - предупредили в "Луганскводе".
18 марта — Луганск
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск
Ленинский район: переулок Краснодонский, улица Веденина;
Жовтневый район: улицы Херсонская, Ткаченко;
Каменнобродский район: улицы Мостовая, 3-я Строительная;
Артемовский район: улицы Шелгунова, Парижской Коммуны, 3-й Пятилетки, Черноморская, Львовская, Широкая;
Краснодонский район: поселок Терновое, улица Молодежная, поселок Хрящеватое, улицы Центральная, Новостройная, поселок городского типа Новосветловка, улица Пионерская;
Лутугинский район: поселок Успенка, переулок Лутугинский;
Славяносербский район: поселок Лотиково, улицы Горького, Матросова, Чапаева, Папанина, поселок городского типа Лозовский, улица Ломоносова, переулок Кооперативный, улицы Карла Маркса, Московская;
Ровеньки: улицы 333 Стрелковой Дивизии, Аэродромная, Черниговская;
Свердловск: улицы Ленина, Красных Партизан, Западная;
Алчевск: улицы Московская, Артема, Гмыри;
Перевальский район: Перевальск, улица Александровская, поселок Чернухино, улица Горького;
Кировск: совхоз Голубовский, улицы Совхозная, Плеханова;
Брянка: улицы Донбасская, Потемкина, Железнодорожная, Одоевского;
Стаханов: улицы Богдана Хмельницкого, Космическая, Мариупольская, Грибоедова, Миргородская, Островского, переулки Мариупольский, Ударника;
Первомайск: улицы 60 лет СССР, Куйбышева, Щорса;
Антрацит: улицы Тельмана, Луганская;
Красный Луч: улицы Советская, Садовая.
"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", - предупредили в "Луганскводе".
18 марта — Луганск
Метки: {keywords}