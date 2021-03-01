Украинское уведомление о пунктах пропуска не соответствует договоренностям – делегация ЛНР

Представленное Киевом на состоявшейся 17 марта видеоконференции Контактной группы письменное уведомление о готовности к открытию пунктов пропуска и их соответствия требованиям не отвечает ранее достигнутым договоренностям и противоречит нормам международного гуманитарного права. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева по итогам состоявшейся 16 марта видеоконференции подгруппы сообщала о том, что представители Украины до полудня 17 марта должны предоставить письменные гарантии по открытию пунктов пропуска через линию соприкосновения в районах Счастья и Золотого."Украинская делегация к началу заседания все же предоставила письменное уведомление, однако оно не отвечало ранее достигнутым договоренностями и содержало прямые противоречия нормам международного гуманитарного права", - рассказала Ковшарь.Она отметила, что "вопросы безопасности эксплуатации пунктов пропуска также остались неурегулированными"."Это не позволило достичь договоренности об одновременном открытии пунктов пропуска "Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье", - подчеркнула пресс-секретарь делегации ЛНР.ДЕГРАДАЦИЯ РЕЖИМАКовшарь сообщила, что в работе Контактной группы "проблема эскалации на линии соприкосновения остается одной из главных тем обсуждения"."Координатор (подгруппы по безопасности от ОБСЕ Яшар Халит) Чевик отметил дальнейшую деградацию режима прекращения огня. Представители Республик подчеркнули крайнюю важность скорейшего принятия в такой обстановке мер по усилению режима прекращения огня в новой редакции с конкретизированным координационным механизмом, от чего систематически отказывается Украина", - рассказала она.ПРОВОКАЦИЯПресс-секретарь делегации Республики отметила, что в целом заседание Контактной группы прошло в напряженном ключе из-за очередных провокаций Киева."Перед началом работы, как и на заседании политической подгруппы, украинская делегация потребовала отстранить от работы общественных экспертов Республик из-за уголовного преследования на Украине по политическим мотивам одного из них по статье "Терроризм", - сказала Ковшарь.Она пояснила, что такой ультиматум Киева "угрожал полным срывом работы Контактной группы"."Чтобы не допустить этого, понадобились двухчасовые предварительные консультации, в ходе которых было поддержано компромиссное предложение Республик – равные условия для обеих сторон. Представители общественности обеих сторон или присутствуют, или нет. Украина с этим предложением согласилась, однако, как только дело дошло до политического блока, нарушила договоренность. Провокационно посадила своих общественников за стол переговоров, а когда мы, в соответствии с договоренностью, сделали то же самое, киевская делегация ушла в полном составе и не возвращалась, пока координатор не закрыл обсуждение политических вопросов", - сообщила пресс-секретарь.Ковшарь отметила, что "логика Украины очевидна"."Координатор политической подгруппы (от ОБСЕ Пьер) Морель в официальном письме уведомил всех участников, что намерен официально заявить о срыве Киевом работы политической подгруппы. Разумеется, Украина не хотела, чтобы эта информация была озвучена и для этого была готова на все", - пояснила она, добавив, что таким образом работа по политическому блоку вопросов была сорвана полностью.Обсуждение остальных вопросов повестки дня прошло без участия представителей общественности с обеих сторон, сказала Ковшарь."Украина придерживалась согласованной договоренности по всем вопросам, кроме политических. Неудивительно. От выполнения своих обязательств в области политического урегулирования Киев бегал как заяц все семь лет и продолжает до сих пор", - констатировала пресс-секретарь делегации ЛНР.НА ВЫХОДКовшарь сообщила, что "доклад координатора по итогам работы подгруппы по вопросам экономики и восстановления был принят без обсуждения"."В целом наши усилия, направленные на проведение продуктивного диалога, не позволили Украине сорвать заседание Контактной группы, кроме столь пугающей их дискуссии по политическому урегулированию. Как уже говорилось, работа по политическому треку, к сожалению, была сорвана украинской стороной. Тревожная тенденция, которая наблюдается сейчас, к сожалению, подтверждает, что Украина уверенно движется именно в направлении эскалации конфликта, срыва переговоров и выхода из Минских соглашений", - резюмировала Ковшарь.ПУНКТЫ ПРОПУСКАВ марте 2020 года ЛНР и Киев достигли договоренности о создании двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в районах Счастья и Золотого, работы по оборудованию КПП начались в июле. Не согласовав с ЛНР ряд ключевых аспектов функционирования пунктов пропуска, в том числе относящихся к сфере безопасности, Украина 10 ноября в одностороннем порядке открыла оба пункта пропуска. Республика сочла данные действия провокацией, ставящей под угрозу жизнь и здоровье лиц, пересекающих линию соприкосновения, и потребовала от Киева начать диалог, направленный на устранение проблем, препятствующих началу полноценной работы КПП. В настоящее время в зоне ответственности ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска, расположенный в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской.Полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего информировал, что решение об одновременном открытии двух новых пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" откладывается до получения официального письменного подтверждения от Украины по ранее достигнутым договоренностям.Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева заявляла, что что украинская сторона умышленно саботирует открытие новых КПВВ в районе Счастья и Золотого.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.18 марта — Луганск