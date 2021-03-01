Народная милиция зафиксировала бойцов и технику ВСУ на участке разведения у Золотого

Народная милиция ЛНР зафиксировала присутствие двух бойцов ВСУ и бронетехнику на участке разведения сил и средств в районе Золотого. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

"На бывших позициях ВСУ в зоне разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение двух военнослужащих 92-й бригады, а также на северном краю участка разведения выявлена одна боевая бронированная машина", - говорится в сообщении.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня информировало, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в феврале восемь раз фиксировали присутствие киевских силовиков на участке разведения сил и средств в районе Золотого.

Официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий сообщал, что ВСУ за время действия дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, начавшегося в июле, 40 раз нарушили запрет на нахождение военнослужащих на участках разведения сил и средств.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе, которое было подписано в сентябре 2016 года, предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). В зонах разведения у Золотого и Петровского неоднократно выявлялись случаи размещения Киевом личного состава и военной техники.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

18 марта — Луганск