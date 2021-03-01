"Лугансквода" уведомила о сбоях в подаче воды в центр Луганска из-за ремонтных работ

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" предупредило о сбоях в подаче воды в центр Луганска в связи с ремонтными работами.

"В связи с ремонтными работами на повысительной насосной станции, расположенной по улице Коцюбинского, 18 марта с 10:00 ориентировочно до 17:00 будут происходить сбои в подаче воды по улицам Коцюбинского, Демехина, Титова, площадь Героев Великой Отечественной войны, 5, а также детском саду № 1", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

"Лугансквода" приносит потребителям извинения за причиненные неудобства.

18 марта — Луганск