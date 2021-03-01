Киевские силовики разместили бронетехнику у жилых домов – Народная милиция

Киевские силовики разместили бронетехнику у жилых домов в Золотом и вблизи села Войтово Станично-Луганского района. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

В зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ отмечено нахождение восьми боевых бронированных машин вблизи жилых домов в Золотом.

"В нарушение третьего пункта Дополнительных мер (по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением) боевики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады разместили бронетранспортер БТР-80 вблизи населенного пункта Войтово", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 17 марта 2021 года также отмечено нахождение 15 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и самоходного зенитного комплекса 2К22 "Тунгуска" на железнодорожной станции в Рубежном.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 марта — Луганск