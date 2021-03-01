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В центре Луганска из-за аварии отключили воду предположительно до 17 часов

verter Сегодня, 11:150Новости
В центре Луганска из-за аварии отключили воду предположительно до 17 часов
«Лугансквода» предупредила о сбоях в подаче воды в центр Луганска в связи с ремонтными работами.
«В связи с ремонтными работами на повысительной насосной станции, расположенной по улице Коцюбинского, 18 марта с 10:00 ориентировочно до 17:00 будут происходить сбои в подаче воды по улицам Коцюбинского, Демехина, Титова, площадь Героев Великой Отечественной войны, 5, а также детском саду № 1», — говорится в сообщении на сайте предприятия.
«Лугансквода» приносит потребителям извинения за причиненные неудобства. Удобный город - Сегодня, 11:00 57

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