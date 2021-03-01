Правозащитники рассказали сколько людей пересекло КПВВ в феврале и какая главная причина пересечения



Согласно опросам людей на КПВВ Донбасса,главной причиной пересечения в обоих направлениях является посещение родственников. Конечно, среди других причин респонденты из неподконтрольных районов отмечали и необходимость снять наличные, решить проблемы с пенсией, соцвыплатами или документами. Впрочем, год назад посещение родственников было только третьей из самых распространенных причин выезда на контролируемую правительством территорию (а пенсионно-денежные проблемы стояли на первом месте).

Предлагаем вашему вниманию мониторинговый отчет «Пересечение линии разграничения через КПВВ» за февраль 2021 года.

В течение месяца пересечение линии разграничения можно было осуществить только через два КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской. Это привело к уменьшению количества пересечений по сравнению с периодом до введения карантинных ограничений. Общее количество пересечений линии разграничения в феврале увеличилась на 31% - 39 497 — против 27480 в январе.

На конец февраля КПВВ «Станица Луганская» не был обеспечен экспресс-тестами на COVID-19, несмотря на указания правительства. Поэтому ПЦР-тестирование на COVID-19 остается единственным доступным на этом КПВВ. Его можно было проводить только за свой счет в трех частных лабораториях, расположенных на КПВВ. В то же время на КПВВ «Новотроицкое» 518 (87%) человек сдали експрестест на COVID-19.

Посещение родственников остается главной причиной пересечения в обоих направлениях, в частности для людей, следующих на подконтрольную территорию (ПУТ). Респонденты с неподконтрольной правительству Украины территории (НПУТ) пересекали линию разграничения также для снятия наличных, решение вопросов с пенсией или социальными выплатами и документации. Впрочем, в феврале 2020 посещения родственников было лишь третьей из самых распространенных причин выезда в ПУТ после решения проблем с пенсией или социальными выплатами и снятия наличных.

Наблюдатели БФ «Право на защиту» помогли предоставить 120 запросов для ускоренной процедуры пересечения линии разграничения от жителей ПУТ. Кроме того, БФ «Право на защиту» оказал помощь примерно 800 людям в установлении приложении «Дома».

В течение февраля 4483 уязвимых пожилых людей перевезли электромобилем от НПО «Пролиска» на КПВВ «Станица Луганская»

Новости Региона - Сегодня, 10:17 238 Правозащитники организации «Право на защиту» опубликовали отчет по пересечению линии разграничения в феврале 2021 года. По их данным, в прошлом месяце через линию разграничения на Донбассе прошли около 38 тысяч человек, в среднем по 19 тысяч человек в обоих направлениях. Это составляет лишь 4% от количества пересечений в феврале прошлого года.Согласно опросам людей на КПВВ Донбасса,главной причиной пересечения в обоих направлениях является посещение родственников. Конечно, среди других причин респонденты из неподконтрольных районов отмечали и необходимость снять наличные, решить проблемы с пенсией, соцвыплатами или документами. Впрочем, год назад посещение родственников было только третьей из самых распространенных причин выезда на контролируемую правительством территорию (а пенсионно-денежные проблемы стояли на первом месте).В течение месяца пересечение линии разграничения можно было осуществить только через два КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской. Это привело к уменьшению количества пересечений по сравнению с периодом до введения карантинных ограничений. Общее количество пересечений линии разграничения в феврале увеличилась на 31% - 39 497 — против 27480 в январе.На конец февраля КПВВ «Станица Луганская» не был обеспечен экспресс-тестами на COVID-19, несмотря на указания правительства. Поэтому ПЦР-тестирование на COVID-19 остается единственным доступным на этом КПВВ. Его можно было проводить только за свой счет в трех частных лабораториях, расположенных на КПВВ. В то же время на КПВВ «Новотроицкое» 518 (87%) человек сдали експрестест на COVID-19.Посещение родственников остается главной причиной пересечения в обоих направлениях, в частности для людей, следующих на подконтрольную территорию (ПУТ). Респонденты с неподконтрольной правительству Украины территории (НПУТ) пересекали линию разграничения также для снятия наличных, решение вопросов с пенсией или социальными выплатами и документации. Впрочем, в феврале 2020 посещения родственников было лишь третьей из самых распространенных причин выезда в ПУТ после решения проблем с пенсией или социальными выплатами и снятия наличных.Наблюдатели БФ «Право на защиту» помогли предоставить 120 запросов для ускоренной процедуры пересечения линии разграничения от жителей ПУТ. Кроме того, БФ «Право на защиту» оказал помощь примерно 800 людям в установлении приложении «Дома».В течение февраля 4483 уязвимых пожилых людей перевезли электромобилем от НПО «Пролиска» на КПВВ «Станица Луганская»Новости Региона - Сегодня, 10:17 238

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