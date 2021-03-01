Профсоюзы ЛНР направили поздравления с Днем воссоединения Крыма с РФ крымским коллегам

Федерация профсоюзов (ФП) ЛНР направила на имя председателя Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежды Краденовой и председателя Севастопольского объединения организаций профсоюзов Вадима Богачева поздравления с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и годовщиной Крымской весны. Об этом сообщили в ФП.

"Семь лет назад Крым стал неотъемлемой частью России. Одной страной. У каждого из вас тогда была своя Крымская весна – долгожданная, выстраданная и незабываемая… Единство и сплоченность помогли вам достойно ответить на исторические вызовы времени и в 2014 году воплотить в жизнь свою мечту – воссоединиться с Россией! И пусть с каждым годом Крымская весна сияет еще ярче!" – говорится в тексте письма, адресованного крымским коллегам.

Председатель Федерации профсоюзов ЛНР Игорь Рябушкин в своем обращении в адрес Севастопольского объединения организаций профсоюзов отметил, что "трудовые коллективы Донбасса, являющегося исконно русской землей, связанного с Россией единством исторических судеб, традиций и культуры, солидарны с решением жителей славного города Севастополя о воссоединении с Россией".

"Мы искренне рады, что справедливость восторжествовала. Этот день стал началом нового летоисчисления для всех севастольцев. Вы получили мощный толчок развития, возможность построить новое настоящее", – говорится в тексте поздравления Рябушкина.

В праздничных приветствиях Федерации профсоюзов ЛНР – пожелания коллегам мира и согласия, единства и взаимопонимания, достатка и благополучия каждой семье, здоровья и благополучия всем жителям Крыма и Севастополя.

Приветствия своим крымским и севастопольским коллегам направили и общереспубликанские отраслевые профсоюзы.

18 марта — Луганск