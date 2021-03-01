Учеников 4-х и 9-х классов освободят от итоговой аттестации
Ученики 4-х и 9-х классов в этом году НЕ БУДУТ сдавать Государственную итоговую аттестацию.
Такое решение приняло МОН и опубликовало соответствующий приказ на сайте министерства от 03.03.2021 №273.
Документ утвержден из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и установления режима чрезвычайной ситуации (превышение порогового уровня заболеваемости людей гриппом, острыми респираторными вирусными заболеваниями в два и более раз в течение периода более 2 недель в двух и более административных районах области, городах или в целом по стране, инфекционные заболевания людей выявленной этиологии) в Украине.
Так, соискатели образования, проживающие в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного происхождения, освобождаются от аттестации по решению МОН или местных органов управления образования.
В документе об образовании ученикам сделают запись «освобожден (а)». Новости Украины - Сегодня, 12:20 58
Такое решение приняло МОН и опубликовало соответствующий приказ на сайте министерства от 03.03.2021 №273.
Документ утвержден из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и установления режима чрезвычайной ситуации (превышение порогового уровня заболеваемости людей гриппом, острыми респираторными вирусными заболеваниями в два и более раз в течение периода более 2 недель в двух и более административных районах области, городах или в целом по стране, инфекционные заболевания людей выявленной этиологии) в Украине.
Так, соискатели образования, проживающие в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного происхождения, освобождаются от аттестации по решению МОН или местных органов управления образования.
В документе об образовании ученикам сделают запись «освобожден (а)». Новости Украины - Сегодня, 12:20 58
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