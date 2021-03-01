"Почта ЛНР" 19 марта введет в обращение блок марок, посвященный Грекову и Шолохову

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 19 марта введет в обращение блок марок "450-летие служения донских казаков Российскому государству", посвященный баталисту Митрофану Грекову и всемирно известному писателю Михаилу Шолохову. Об этом сообщили на предприятии."19 марта 2021 года ГУП "Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блок художественных почтовых марок "450-летие служения донских казаков Российскому государству. Митрофан Греков, Михаил Шолохов", - говорится в сообщении.Блок форматом 130 мм х 57 мм выпущен тиражом 800 экземпляров (в одном блоке две марки), номинальная цена блока – 140 руб.; марки – 70 руб.На марке "Митрофан Греков" изображен его портрет, картина "Греков в Первой конной армии", год выпуска и номинальная стоимость.На марке "Михаил Шолохов" изображен его портрет, картина "На постой"; год выпуска и номинальная стоимость.На блоке - картина "Первый снег", две марки, месяц и год выпуска, тираж.Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи.Митрофан Греков, настоящее имя Митрофан Мартыщенко (1882 - 1934) - один из родоначальников батального жанра в советской живописи. Обучался в мастерских живописца Ильи Репина и батального художника Франца Рубо. После успеха картины Грекова "Атака на кирасир" художник выполнял батальные полотна на заказ. После знакомства с командирами Первой конной армии РККА Климентом Ворошиловым и Семеном Буденным приступил к созданию живописной летописи кавалерийского соединения.Михаил Шолохов (1905 - 1984) - советский писатель, журналист и киносценарист. Военный корреспондент (1941 - 1945). Автор романов "Тихий Дон", "Поднятая целина" и других. Лауреат Нобелевской премии по литературе "за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время". Дважды Герой Социалистического Труда.18 марта — Луганск