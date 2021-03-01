Стороны конфликта на Донбассе стали чаще угрожать друг-другу силовым сценарием — ОБСЕ
Участникам вооруженного конфликта на Донбассе необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности, заявила спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау.
В информационном пространстве участились сообщения о взаимных обвинениях по готовности сторон к силовому решению конфликта на Донбассе. Об этом заявила спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау после онлайн-заседания ТКГ 17 марта. Ее слова цитирует пресс-служба ОБСЕ.
Такие угрозы отрицательно сказываются на деятельности ТКГ, полагает Грау. В то же время с ноября прошлого года наблюдается постепенное увеличение количества нарушений режима тишины. Это негативно влияет на население в зоне конфликта, констатировала спецпредставитель.
«Всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности», — сказала Грау.
По словам дипломата, приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта и дополнительным мерам по его усилению в целом сохраняется.
«Число нарушений режима прекращения огня продолжает оставаться значительно ниже среднего уровня в 2020 году, до вступления в силу дополнительных мер», — отметила она.
Новости в Мире - Сегодня, 13:00 70
В информационном пространстве участились сообщения о взаимных обвинениях по готовности сторон к силовому решению конфликта на Донбассе. Об этом заявила спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау после онлайн-заседания ТКГ 17 марта. Ее слова цитирует пресс-служба ОБСЕ.
Такие угрозы отрицательно сказываются на деятельности ТКГ, полагает Грау. В то же время с ноября прошлого года наблюдается постепенное увеличение количества нарушений режима тишины. Это негативно влияет на население в зоне конфликта, констатировала спецпредставитель.
«Всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности», — сказала Грау.
По словам дипломата, приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта и дополнительным мерам по его усилению в целом сохраняется.
«Число нарушений режима прекращения огня продолжает оставаться значительно ниже среднего уровня в 2020 году, до вступления в силу дополнительных мер», — отметила она.
Новости в Мире - Сегодня, 13:00 70
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