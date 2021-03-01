КПВВ «Еленовка» будет открыт на въезд и выезд 19 марта



Людей будут пропускать с 9.00 до 16.30. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины. Для въезда в ДНР необходимо разрешение Межведомственного оперативного штаба.

При въезде в сторону Донецка граждане заполняют бланк-согласие на направление для проведения обследования. При желании можно платно обследоваться при прохождении пункта пропуска (экспресс-тест на коронавирус).

В случае отрицательного результата нужно будет заполнить бланк-согласие на самоизоляцию по месту проживания, в случае положительного результата людей отправляют в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования.

Новости Донецка - Сегодня, 12:10 138 В пятницу 19 марта пункт пропуска «Еленовка» через линию разграничения с Украиной будет работать на въезд и выезд. Об этом сообщили в «Межведомственном оперативном штабе ДНР».Людей будут пропускать с 9.00 до 16.30. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины. Для въезда в ДНР необходимо разрешение Межведомственного оперативного штаба.При въезде в сторону Донецка граждане заполняют бланк-согласие на направление для проведения обследования. При желании можно платно обследоваться при прохождении пункта пропуска (экспресс-тест на коронавирус).В случае отрицательного результата нужно будет заполнить бланк-согласие на самоизоляцию по месту проживания, в случае положительного результата людей отправляют в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования.Новости Донецка - Сегодня, 12:10 138

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