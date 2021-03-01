Новое слово в российско-американских отношениях

Вчера до позднего вечера наши инфогиганты не сообщали об оскорблении, которое президент США нанес президенту России. На вопрос ABC News: «Вы знаете Путина. Вы думаете, что он убийца?» Байден ответил: «Ммм… да». Таким образом, «убийца» стало новым словом в российско-американских отношениях.«Цензор.net» написал об этом в 13.40. Вообще, вчера был настоящий праздник для украинских медиа, политиков и политологов.Подсуетился Порошенко:«Путин — убийца». То, что наша команда говорит с 2014 года; то, что с 2019 года ни разу не решился произнести Зеленский, вслух на весь мир произнес Джозеф Байден. Очень хороший ответ на вопрос Who is Mr. Putin. Такое публичное признание американского президента для Украины — на вес золота. Я хотел бы поблагодарить первое лицо Соединенных Штатов за ценные слова. В общем — за поддержку Украины, которую он демонстрирует последовательно еще со времен нашей встречи во время моей инаугурации с июня 2014 года ».Даже МИД РФ объявил об отзыве посла, не удосужившись назвать настоящую причину. Было это уже в девятом часу.Лишь в 20.44 Russia Today назвала вещи своими именами.Судя по всему, в Кремле слегка растерялись, никак не ожидая, что США решатся объявить Холодную войну 2.0. Если кто смотрел вчера выступление Марии Захаровой у Соловьева, то наверняка почувствовал напряжение, которое сейчас царит в МИДе. Во всяком случае, официальный представитель ведомства давала комментарий из своего кабинета, и было это глубоко за полночь.Можно сказать, произошло непоправимое. Ибо все мы понимаем, что вернуться к прежним, пусть натянутым, но все же отношениям, возможно, только если Байден дезавуирует свои слова. И все мы понимаем, что этого не случится — политики такого уровня просто так ничего не говорят. Нет смысла списывать его обвинение на старческую деменцию: оскорбление было продуманным и нарочитым.Теперь возможно все, начиная от остановки строительства «Северного потока – 2» до войны с Украиной, переходящей в третью мировую. Встречи на высшем уровне и даже телефонные переговоры отложены на долгие годы. Да что там, непонятно, как будут проходить саммиты G20.Ясно только, что мир не ждет ничего хорошего. Но окружению Байдена лучше бы «красную кнопку» у него отобрать.https://pavel-shipilin.l...