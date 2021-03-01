Более 6 тысяч людей пожилого возраста были оштрафованы за «незаконное пересечение границы» в 2020 году

За 10 месяцев 2020 года Госпогранслужба Украины оштрафовала более 6 тысяч жителей ОРДЛО за нарушение порядка выезда с неподконтрольных территорий. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время круглого стола, посвященного свободе передвижения вдоль линии соприкосновения, пишут «Новости Донбасса«.



Омбудсмен отметила, что из-за введения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19, в течение 2020 года работа КПВВ была приостановлена более 10 месяцев, что привело к уменьшению количества пересечений почти в 5 раз по сравнению с прошлым годом.



До начала пандемии, по ее словам, почти 90% лиц, пересекавших КПВВ на востоке Украины, составляли жители неподконтрольных территорий, которые направлялись с целью получения медицинских, социальных и административных услуг. После приостановки работы КПВВ было нарушено не только их право на свободу передвижения, гарантированное Конституцией, но и право на доступ к базовым услугам.



«Такая ситуация вынудила наших граждан искать другие пути, чтобы попасть на контролируемую Украины территорию, например, пересекать государственную границу с Российской Федерацией через пункты пропуска со стороны неподконтрольной территории Украины, что по украинскому законодательству является нарушением порядка пересечения, и за это предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа», — констатировала Денисова.



Она сообщила, что в течение 10 месяцев 2020 года органами охраны государственной границы было выявлено 6 432 факта совершения такого правонарушения, из них в 6 114 случаях наложено административное взыскание в виде штрафа. Большинство из оштрафованных граждан — люди пожилого возраста, штрафы в отдельных случаях достигали 8500 гривен.



«Кроме того, я получила более 50 сообщений от граждан о нарушении их прав работниками Государственной пограничной службы Украины во время составления протоколов. Значительная часть заявителей — это граждане пожилого возраста, которые не в состоянии самостоятельно защитить свои права», — рассказала омбудсмен.



Она добавила, что в этой связи согласно действующему законодательству, представителем уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей в течение 2020 года в суды первой инстанции было подано 19 административных исков об отмене постановлений о наложении административного взыскания. Иски были удовлетворены в полном объеме.



Однако на сегодня все решения первой инстанции по этим делам пересматриваются в апелляционных судах, по представлению Госпогранслужбы Украины.



Денисова подчеркнула, что в Украине безусловно действует верховенство права, но в контексте реинтеграции неподконтрольного Донбасса, нужно учитывать, в каких условиях выживают граждане Украины в оккупации, и что нужно создавать лучшие условия на подконтрольной правительству территории.

«Подытоживая, напомнила представителям Государственной пограничной службы Украины, что в соответствии со статьей 18 Кодекса Украины об административных правонарушениях не является административным правонарушением действие, совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей, в частности, правам и свободам граждан, если ее невозможно было устранить другими средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред. Поэтому это обязательно нужно учитывать при оформлении протоколов», — резюмировала Людмила Денисова.

С марта 2020 года ограничено перемещение граждан через КПВВ в Донецкой и Луганской областях, установлены особые правила проезда. Например, Донецк пропускает лишь по понедельникам и пятницам и только через КПВВ «Еленовка». Кроме того, должна быть уважительная причина на проезд, а выезжающие из ОРДЛО подписывают заявление о невозвращении до улучшения эпидемической ситуации. Луганск, в свою очередь, пропускает каждый день, но пройти пропускной пункт «Станицу Луганскую» можно раз в месяц. Поэтому для большинства жителей неподконтрольных районов единственным способом попасть на подконтрольную территорию является проезд через Россию.



Однако такой проезд является незаконным, ведь гражданин пересекает украинско-российскую границу в сторону России в участке, где Украина ее не контролирует. Въезжая на территорию Украины из России, граждане получают штраф за незаконное пересечение границы.



В декабре 2020 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина может отменить штрафы за пересечение неподконтрольного участка границы с Россией на Донбассе для местных жителей. Но ничего для этого до сих пор не сделал. Новости Региона - Сегодня, 14:00 0