Юнармейцы осознают важность и ценность развития патриотизма в ЛНР – глава Республики (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник провел в Луганске встречу с участниками военно-патриотического движения "Молодая гвардия – Юнармия", в ходе которой заявил, что его активисты осознают важность развития патриотизма в Республике. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Мне очень приятно, что вы принимаете активное участие в общественной жизни Республики, я всегда поддерживал и буду поддерживать ваши начинания в этом вопросе. Вы те молодые люди, которые всегда готовы прийти на помощь, оказать помощь Республике в строительстве и восстановлении. Я рад, что юнармейцы осознают важность и ценность развития патриотизма", - сказал он.Пасечник подчеркнул, что участники военно-патриотического движения – это люди с активной жизненной позицией, которая позволит построить достойное будущее Республики.Заместитель начальника управления Народной милиции ЛНР по работе с личным составом Виктор Лопач отметил, что "Молодая гвардия – Юнармия" непрерывно развивается, а количество детей, желающих вступить в ряды движения, растет.В ходе встречи юнармейцы рассказали главе ЛНР о наиболее значимых мероприятиях и акциях, в которых они участвовали, а также поделились мыслями о том, как они видят работу военно-патриотического движения в будущем.Напомним, что военно-патриотическое движение "Молодая гвардия – Юнармия" было создано в Республике управлением Народной милиции по распоряжению главы ЛНР Леонида Пасечника. В начале мая 2019 года Пасечник вручил знамя участникам Союза юнармейских клубов ЛНР "Молодая гвардия". По состоянию на конец декабря 2020 года количество участников организации превышало 1,5 тыс. человек.18 марта — Луганск