Сильный туман ожидается в Республике 19 марта

Сильный туман ожидается местами в Республике в течение суток 19 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"В течение суток 19 марта местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

18 марта — Луганск