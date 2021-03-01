Представители властей ЛНР наградили лучших работников ЖКХ Республики (ФОТО)

Торжественное собрание, посвященное Дню работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), состоялось в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В ходе мероприятия было объявлено о присвоении почетного звания "Заслуженный работник ЖКХ ЛНР" начальнику Кировского участка Алчевского управления государственного унитарного предприятия "Лугансквода" Татьяне Самойловой. Лучшие работники отрасли также получили нагрудные знаки "Профсоюзная доблесть", почетные грамоты и благодарности от Правительства, Народного Совета, Министерства строительства и ЖКХ, Федерации профсоюзов Республики.От имени главы ЛНР и Правительства Республики коммунальных работников поздравила заместитель председателя Правительства ЛНР Елена Костенко."Среди всех важных и нужных профессий ваша – одна из первых, с которой каждый житель Республики сталкивается ежедневно. Результаты вашей работы непосредственно ощущает каждый на себе", - сказала Костенко.Она отметила, что от качества работы системы ЖКХ зависит настроение людей, их желание жить и трудиться на благо Республики."Мы не понаслышке знаем, какого труда, усилий, а порой и поистине воинского мужества требует ваше дело, чтобы другие чувствовали комфорт и безопасность жизни. Спасибо вам за ваш труд", - поблагодарила коммунальщиков зампредседателя Правительства.Заместитель председателя Народного Совета ЛНР Олег Коваль отметил, что "благодаря ежедневной самоотверженной работе коммунальщиков жители ЛНР имеют возможность пользоваться различными коммунальными благами"."Мы знаем, что ни война, ни тяжелые природные условия, ни какие-либо другие проблемы не останавливали наши коммунальные службы от несения своего профессионального долга. Мы видели, с каким самопожертвованием обычные люди шли на свою работу и делали ее честно и достойно", - добавил он.Заместитель председателя ФП ЛНР Константин Бутримов напомнил, что в 2014 году, когда из-за боевых действий практически все предприятия Республики приостановили свою деятельность, работники коммунальных служб продолжали работать."Вы выходили на работу и делали все для того, чтобы в военное время сделать трудную жизнь наших людей чуточку легче", - сказал он.Временно исполняющая обязанности министра строительства и ЖКХ ЛНР Татьяна Буряк напомнила, что именно работники коммунальных служб "обеспечивают необходимые условия для нормального функционирования предприятий и учреждений, создают комфортные бытовые условия для жителей Республики". Она поблагодарила коммунальщиков "за самоотверженную работу и преданность профессии".День работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в третье воскресенье марта.18 марта — Луганск