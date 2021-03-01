Возможны сбои в подаче воды сегодня в разных районах Луганска



На предприятии отметили, что аварийные бригады проводят ремонтные работы в Каменнобродском районе по улицам Мостовая и 3-я Строительная.

В Жовтневом районе сбои в подаче воды будут наблюдаться по улицам Херсонская и Ткаченко.

Специалисты предприятия будут проводить ремонтные работы в Артемовском районе по улицам Шелгунова, Парижской Коммуны, 3-й Пятилетки, Черноморская, Львовская, Широкая.

В Ленинском районе сбои в подаче воды будут наблюдаться по таким адресам: переулок Краснодонский, улица Веденина. Удобный город - Сегодня, 12:48 90 Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Лугансквода» информирует жителей города о временных сбоях водоснабжения по некоторым адресам в Луганске 18 марта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в ГУП.На предприятии отметили, что аварийные бригады проводят ремонтные работы впо улицамсбои в подаче воды будут наблюдаться поСпециалисты предприятия будут проводить ремонтные работысбои в подаче воды будут наблюдаться по таким адресам:Удобный город - Сегодня, 12:48 90

Метки: {keywords}