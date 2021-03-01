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На завтра в Луганске объявлено штормовое предупреждение — сильный туман

bot Сегодня, 15:3022Новости
На завтра в Луганске объявлено штормовое предупреждение — сильный туман
Сильный туман ожидается местами в регионе в течение суток 19 марта. Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии МЧС.
«В течение суток 19 марта местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 15:28 7

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