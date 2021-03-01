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Минприроды выявило 58 нарушений правил охоты за минувший охотничий сезон

root Сегодня, 15:4522Новости
Минприроды выявило 58 нарушений правил охоты за минувший охотничий сезон
Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР выявили 58 нарушений правил охоты в осенне-зимнем охотничьем сезоне 2020-2021 годов. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.
"За осенне-зимний период 2020-2021 годов сотрудниками управления государственного экологического надзора Минприроды ЛНР на территории Республики выявлено 58 фактов незаконной охоты и назначено административное наказание по статье 8.33 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ЛНР на общую сумму 46 000 рублей, а также рассчитаны ущербы в размере 150 000 рублей", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что, кроме того, в МВД ЛНР направлен материал с признаками преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 317 Уголовного кодекса ЛНР.
"13 и 14 марта государственными инспекторами управления государственного экологического надзора Минприроды ЛНР проведены рейдовые проверки по соблюдению требований природоохранного законодательства в сфере охоты на территории Лутугинского района. В ходе рейдов выявлено четыре нарушителя, которые находились на землях охотничьего резерва с расчехленным охотничьим огнестрельным оружием, что приравнивается к охоте и является нарушением норм положения об охоте и охотничьем хозяйстве ЛНР", – рассказали в Министерстве и добавили, что нарушители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.33 КоАП ЛНР.
В ведомстве напомнили, что первый полноценный охотничий сезон в Республике был открыт 15 августа 2020 года и продлился до 31 января 2021 года, в настоящее время охота на территории ЛНР полностью закрыта. Следующий сезон начнется, предположительно, в августе 2021 года и продлится по февраль 2022 года.
Ранее главный специалист отдела охраны и защиты лесов управления развития лесного хозяйства природоохранного ведомства Марина Михайлюк сообщала, что охота в Республике осуществляется на девяти охотничьих угодьях.
18 марта — Луганск

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