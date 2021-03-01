Молодежь из прифронтовых районов ЛНР посетила в Луганске литературный музей Даля (ФОТО)

Активисты молодежных советов при администрациях Кировска, Стаханова и Первомайска посетили литературный музей Владимира Даля в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР, которое выступило организатором мероприятия."В экскурсии приняли участие около 20 активистов молодежных советов. Ребята узнали интересные факты о жизни и творчестве Даля, проследили путь Казака Луганского от обучения в кадетском училище до создания "Толкового словаря живого великорусского языка", а также осмотрели многочисленные портреты, книги и личные вещи, представленные в экспозиции музея", – говорится в сообщении.Начальник отдела по делам молодежи МКСМ Маргарита Пономарева рассказала, что в рамках объявленного главой ЛНР Леонидом Пасечником Года Даля музей посетят активисты молодежных советов со всех территорий Республики."Мы предложили молодежи начать Год Владимира Даля с посещения литературного музея, чтобы ребята глубже прониклись последующими мероприятиями, лучше поняли, о чем идет речь. Музей посетят активисты со всех территорий. Первой ласточкой стали представители молодежных советов прифронтовых территорий: Кировска, Первомайска и Стаханова. Затем на экскурсиях побывают молодые люди из Брянки, Алчевска, Перевальска, Славяносербска, Лутугино, Антрацита, Красного Луча, Краснодона, Ровеньков, Свердловска, а завершит этот цикл молодежный совет Луганска", – отметила она.Пономарева добавила, что, помимо цикла экскурсий, МКСМ ЛНР в рамках Года Даля готовит еще целый ряд мероприятий: панельную дискуссию о сохранении русского языка, поисковую эстафету слов-архаизмов в Толковом словаре Даря, тематическую площадку в рамках республиканского семинара "Выбор молодежи" и викторину-квиз.Председатель Молодежного совета при администрации Кировска Диана Павлухина отметила, что в ходе экскурсии узнала много нового о жизни и творчестве знаменитого земляка."Сегодня мы приехали в Луганск для того, чтобы углубить знания о жизни Владимира Ивановича Даля, узнать что-то новое. Сказать, что наши ожидания оправдались, – ничего не сказать! Было очень интересно, прекрасный экскурсовод, видно, что человек этим живет. В некоторые моменты даже мурашки по спине пробегали от понимания того, что этот человек, Казак Луганский, родился на одной земле с нами", – рассказала она.Активистка сообщила, что Молодежный совет Кировска планирует провести свой цикл мероприятий в честь 220-летия Даля на территории города и близлежащих поселков."Мы запланировали, когда будут отменены ограничительные меры, показать кукольный спектакль. У нас есть пальчиковые куклы, с ними мы хотим посетить детские сады Кировска, показать сказки Владимира Ивановича. У нас есть прифронтовые поселки, хотим съездить и туда, чтобы деткам было интересно и познавательно", – пояснила Павлухина.Старший научный сотрудник литературного музея Даля Елена Склярова, которая провела экскурсию, отметила, что в нынешнем году количество посещений музея значительно возросло."В этом году у нас, как никогда, много посетителей, особенно после тяжелого прошлого года, сейчас мы работаем в напряженном ритме. К нам приходят жители Луганска, приезжают с территорий Республики. Мы проводим обзорные экскурсии о жизни и творчестве Даля, а также у нас есть тематические экскурсии, предназначенные для детей разных возрастов – начальной школы, среднего звена и старшеклассников. Рассказываем о Толковом словаре, о сказках писателя", – сказала она.Склярова добавила, что осталась довольна проведенным мероприятием."Экскурсанты сегодня были замечательные, очень хорошая публика. Приятно рассказывать, когда на тебя смотрят увлеченными глазами", – отметила старший научный сотрудник музея.Владимир Иванович Даль (1801 - 1872) – писатель, врач, лексикограф, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка". Родился в поселке Луганский Завод (ныне Луганск) 10 (22) ноября 1801 года, с детства был очень привязан к родному краю, позже даже взял себе псевдоним Казак Луганский.В 1819 году закончил Петербургский Морской кадетский корпус, служил на флоте, затем изучал медицину в Дерптском университете (сейчас – Тартусский университет). В 1828-1829 году принимал участие в русско-турецкой войне, участвовал в сражениях, оперировал в условиях полевых госпиталей, отмечен наградами. Работал ординатором в военно-сухопутном госпитале Петербурга.Вскоре Даль всерьез занялся литературой. В 1832 году были опубликованы его "Русские сказки. Пяток первый". Был дружен с известными писателями и поэтами: Гоголем, Пушкиным, Крыловым, Жуковским. Вместе с Пушкиным путешествовал по России. Даль лечил Пушкина после роковой дуэли, присутствовал при кончине великого русского поэта.Даль написал более ста очерков, в которых рассказывал о русской жизни. Он много путешествовал, поэтому отлично знал русский быт. Также Даль составил учебники "Ботаника", "Зоология", а в 1838 году стал членом Петербургской академии наук. Но самой значительной и объемной работой остается "Толковый словарь", содержащий примерно 200 тысяч слов.С 1849 по 1859 год Даль проживал в Нижнем Новгороде, где служил управляющим удельной конторой, после переехал в Москву. За это время напечатал множество статей, работ. Первый том "Толкового словаря" вышел в 1861-м. А через год были опубликованы "Пословицы русского народа". Деятельность Даля была отмечена Ломоносовской премией. Часть лексикографического материала, который он собрал для своего "Толкового словаря", была передана им Борису Гринченко, составителю первого русско-украинского переводного словаря.Скончался Даль 22 сентября 1872 года.18 марта — Луганск