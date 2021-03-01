Глава ЛНР передал ключи от двух автобусов участникам "Молодой гвардии – Юнармии" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с участниками военно-патриотического движения "Молодая гвардия – Юнармия" передал им ключи от двух автобусов ПАЗ Vector. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Мне приятно, что вы молодые люди с активнейшей жизненной позицией, что вы за Республику, за патриотизм, за развитие вашего патриотического движения. Я, как глава Республики, руководство Республики будем делать все для того, чтобы ваше движение укреплялось. Для вас уже стали значимы слова честь, доблесть, ответственность. Для того чтобы поддержать ваше движение я хочу вам вручить ключи от двух автобусов, на которых вы сможете передвигаться на территорию Российской Федерации, по территории Республики для проведения мероприятий, в которых вы будете участвовать", - сказал он.Юнармейцы поблагодарили главу Республики за подарок.Напомним, что военно-патриотическое движение "Молодая гвардия – Юнармия" было создано в Республике управлением Народной милиции по распоряжению главы ЛНР Леонида Пасечника. В начале мая 2019 года Пасечник вручил знамя участникам Союза юнармейских клубов ЛНР "Молодая гвардия". По состоянию на конец декабря 2020 года количество участников организации превышало 1,5 тыс. человек.18 марта — Луганск