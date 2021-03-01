Глава ЛНР окажет помощь в ремонте здания центрального штаба "Молодой гвардии – Юнармии"

Глава ЛНР Леонид Пасечник окажет помощь в ремонте здания, в котором будет создан центральный штаб военно-патриотического движения "Молодая гвардия – Юнармия". Об этом он сообщил в ходе встречи с участниками движения.Юнармеец Артем Якунин поинтересовался у главы Республики о возможности создания штаба в одном из зданий, расположенных по улице Оборонной.Пасечник рассказал, что в ходе боевых действий в Донбассе это строение было повреждено и в настоящее время его надо привести в надлежащее состояние."Я буду стараться в максимально сжатые сроки закончить (ремонт здания – примечание ЛИЦ), потому что я понимаю, что для вас это очень важно и для меня это очень важно. Это было бы место, где вам можно пообщаться, заняться строевой, физической подготовкой. Вопрос решим однозначно и, думаю, что в ближайшее время", - сказал глава ЛНР.Напомним, что военно-патриотическое движение "Молодая гвардия – Юнармия" было создано в Республике управлением Народной милиции по распоряжению главы ЛНР Леонида Пасечника. В начале мая 2019 года Пасечник вручил знамя участникам Союза юнармейских клубов ЛНР "Молодая гвардия". По состоянию на конец декабря 2020 года количество участников организации превышало 1,5 тыс. человек.18 марта — Луганск