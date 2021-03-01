Кличко объявил о введении жесткого карантина в Киеве

В Киеве с 20 марта по 9 апреля вводятся усиленные карантинные ограничения. О введении трехнедельного тотального локдауна объявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.В ходе своего выступления на экстренном брифинге 18 марта, градоначальник объяснил, что жесткие карантинные меры вводятся в городе в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией.Он сообщил о резком росте числа заболевших коронавирусом. Согласно приведенным этим данным, в Киеве зафиксировано 1092 новых случаев заражения, госпитализировано 148 пациентов, а умерло 35 человек. При этом нагрузка на местную систему здравоохранения приближается к критической — в Киеве осталось менее 30% свободных койко-мест.Мэр также рассказал, что 16 марта публично обратился в Кабмин с просьбой расширить перечень ограничений для «оранжевой» зоны адаптивного карантина, в которой сейчас находится Киев.На это премьер Денис Шмыгаль ответил, что оставляет местной власти право оперативно реагировать самостоятельно. Это Виталий Кличко воспринял как руководство к действию.источник