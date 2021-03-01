В Луганской области начали вакцинацию от коронавируса
Вакцинация против коронавирусной болезни проведена в стационарных учреждениях социальной сферы области, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.
Так, по состоянию на 16 марта первую дозу вакцины в восьми учреждениях получили 638 человек. Это 77 работников и 561 житель. Прививка от COVID-19 проведена мобильной бригадой.
Все, кто изъявил желание вакцинироваться, прошли обязательный медицинский осмотр у врача. Всего в области действует 10 областных стационарных учреждений системы социальной защиты.
Новости Региона - Сегодня, 16:08 155
Так, по состоянию на 16 марта первую дозу вакцины в восьми учреждениях получили 638 человек. Это 77 работников и 561 житель. Прививка от COVID-19 проведена мобильной бригадой.
Все, кто изъявил желание вакцинироваться, прошли обязательный медицинский осмотр у врача. Всего в области действует 10 областных стационарных учреждений системы социальной защиты.
Новости Региона - Сегодня, 16:08 155
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