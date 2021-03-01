Глава ЛНР поздравил с 95-летием алчевского ветерана Ивана Иванченко (ФОТО)
Глава ЛНР Леонид Пасечник направил поздравительный адрес с 95-летием проживающему в Алчевске ветерану Великой Отечественной войны Ивану Иванченко. Об этом сообщил отдел информационной политики администрации Алчевска.
"Сердечно поздравляю вас с 95-летним юбилеем! Вы являетесь ярким представителем поколения победителей, потомками которых нам посчастливилось быть. Спасибо за ваш ратный подвиг, труд и активную жизненную позицию", - говорится в тексте поздравления главы Республики.
Пасечник пожелал ветерану крепкого здоровья и поблагодарил его за вклад в "сохранение исторической истины и патриотическое воспитание молодежи".
Поздравительный адрес от главы Республики, а также подарки и поздравления от мэра города ветерану вручили посетившие его представители администрации города и городской организации Совета ветеранов.
Ветеран войны, участник боевых действий Иван Григорьевич Иванченко свой фронтовой путь начал в Николаеве. Участвовал в освобождении Австрии и Венгрии. Награжден орденами Отечественной войны I степени, "Знак почета", "За мужество", медалями "За боевые заслуги", "За взятие Вены", "За победу над Германией". После войны работал в Алчевске на коксохимическом заводе.
18 марта — Луганск
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