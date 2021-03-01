Комиссия выясняет причины саботажа бойцов в одной из бригад ВСУ – Народная милиция

Комиссия штаба оперативного командования ВСУ "Восток" прибыла в одну из бригад ВСУ, действующую в зоне "операции объединенных сил" ("ООС"), для выяснения причин саботажа киевскими силовиками приказов командиров. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что "откровенный саботаж приказов командира бригады и командиров батальонов" отмечен в нескольких батальонах 92-й бригады ВСУ на позициях в районах Горского и поселка городского типа Новотошковское. В связи с этим командующий "ООС" генерал Владимир Кравченко был вынужден доложить о неудовлетворительном состоянии дел в соединении руководству оперативного командования "Восток".

"По указанию командующего оперативного командования "Восток" генерала Нестеренко в 92-ю бригаду прибыла комплексная комиссия из днепропетровского штаба командования, в состав которой в основном входят психологи. Целью работы является анкетирование военнослужащих для определения реального уровня морально-психологического состояния и выявление военнослужащих, склонных к нервному срыву, суициду и оставлению позиций", - сказал Филипоненко.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

18 марта — Луганск