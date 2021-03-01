Интеграция ЛНР с Россией проходит по всем сферам жизнедеятельности – глава Республики

Интеграция ЛНР с Российской Федерацией проходит по всем сферам жизнедеятельности. Об этом в ходе встречи с участниками военно-патриотического движения "Молодая гвардия – Юнармия" заявил глава Республики Леонид Пасечник.

"Мы однозначно уже давно интегрируемся с Российской Федерацией, причем в абсолютно всех сферах нашей жизнедеятельности", - сказал он.

Пасечник отметил, что большинство вузов Республики уже прошли аккредитацию в Российской Федерации, специалисты различных сфер выезжают в Россию для обмена опытом с коллегами, дети отдыхают в расположенных на территории РФ лагерях, а жители Республики активно получают российские паспорта.

"Россия нас никогда не бросала, не бросит сейчас и не бросит в перспективе. Она понимает, что мы братья, что мы частичка той идеологической борьбы, которая организована против России прозападными политтехнологами, но мы стоим на стороне Российской Федерации четко и незыблемо", - подчеркнул глава ЛНР.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, координатор интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко на интеграционном форуме "Русский Донбасс" в Донецке сообщал, что по состоянию на конец января 2021 года более 400 тыс. жителей Донбасса получили гражданство РФ в упрощенном порядке.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики. 24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года, к началу октября 2020 года количество получивших паспорта РФ достигло 150 тыс.

Напомним, что военно-патриотическое движение "Молодая гвардия – Юнармия" было создано в Республике управлением Народной милиции по распоряжению главы ЛНР Леонида Пасечника. В начале мая 2019 года Пасечник вручил знамя участникам Союза юнармейских клубов ЛНР "Молодая гвардия". По состоянию на конец декабря 2020 года количество участников организации превышало 1,5 тыс. человек.

18 марта — Луганск