Председатель ОП ЛНР поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с РФ

Председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин поздравил крымчан с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и годовщиной Крымской весны."Сегодня Российская Федерация на практике демонстрирует свое отношение к крымчанам. Объемы инвестиций растут, полуостров развивается и преодолевает трудности, которые копились на протяжении десятилетий. В отличие от Киева, который пытается дестабилизировать жизнь полуострова всевозможными блокадами, Москва прилагает максимум усилий, чтобы Республика Крым развивалась и набиралась сил наравне с другими субъектами Российской Федерации", - сказал он.Карякин отметил, что жители полуострова заслужили долгожданное восстановление исторической справедливости, повышение качества жизни и улучшение состояния инфраструктуры."Пример воссоединения Крыма с Россией – это историческое событие, свидетели и участники которого на деле убедились в правоте своего выбора. Искренне поздравляю всех причастных, ведь вы исполнили мечту многих поколений. С праздником, дорогие друзья!" - добавил председатель ОП ЛНР.Русская весна – протесты и массовые общественно-политические акции, направленные на защиту статуса русского языка, в конце февраля - начале марта 2014 года охватившие Юго-Восток Украины после силовой смены власти в Киеве. Итогом Русской весны стало провозглашение Луганской и Донецкой Народных Республик.11 марта 2014 года Верховный Совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове состоялся референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% голосовавших в Севастополе. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав России.18 марта — Луганск