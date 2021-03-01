Сильный туман ожидается в ЛНР вечером 18 марта

Сильный туман ожидается местами на территории Республики вечером 18 марта. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Вечером 18 марта местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

18 марта — Луганск