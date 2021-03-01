ВСУ готовят подрывы у Светлодарска для имитации обстрелов – Народная милиция

Киевские силовики установили взрывные устройства с дистанционными взрывателями в районе Светлодарска для подготовки фейковых сюжетов с целью обвинения Народной милиции ЛНР в нарушении режима прекращения огня. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В зоне ответственности 59-й бригады с целью создать в информационном поле выгодную для себя картину происходящих событий под руководством офицеров 74-го центра информационно-психологических операций работают две журналистские группы телеканалов ICTV и "1+1". Для обеспечения постановочных кадров обстрелов силами инженерной группы в составе двух человек пропагандисты штаба "ООС" (так называемой операции объединенных сил) осуществили установку взрывных устройств с дистанционными взрывателями в районе населенного пункта Светлодарск", – рассказал он.

Филипоненко пояснил, что "фейковые видеоматериалы впоследствии будут представлены общественности с целью обвинения Народной милиции в нарушении режима прекращения огня".

"Не исключаем дальнейшее проведение огневых провокаций со стороны боевиков 59-й бригады", – добавил офицер пресс-службы.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 марта — Луганск