Соловьев: Пусть американцы скрежещут зубами в неистовой злобе

«В речи президента было сказано главное – есть наши национальные интересы. Независимо от реакции американцев – какой бы истеричной она ни была, мы будем делать то, что нам выгодно и как нам выгодно», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

«Независимо от реакции американцев – какой бы истеричной она ни была, мы будем делать то, что нам выгодно. А дальше пусть они в неистовой злобе, если хотят, скрежещут зубами», – сказал телеведущий Владимир Соловьев, комментируя ответ Владимира Путина на выпад президента США Джо Байдена.«А дальше пусть они в неистовой злобе, если хотят, скрежещут зубами – как говорится в советской классике», – добавил собеседник.Владимир Путин в четверг ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена. Последний в интервью ABC позволил себе некорректные высказывания в адрес Путина, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос, считает ли он его «убийцей».«Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. Путин добавил: «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – подчеркнул президент России.По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. Россия же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована сама наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.Наталья Макарова