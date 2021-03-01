Депутат и общественники обсудили интеграцию Донбасса с РФ на круглом столе в Стаханове (ФОТО)

Круглый стол "Интеграция Донбасса в политическое и социально-экономическое пространство Российской Федерации", приуроченный к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией и начала событий Русской весны в Донбассе, состоялся в Стаханове. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации города."18 марта во Дворце культуры имени Максима Горького Стаханова состоялось заседание круглого стола "Интеграция Донбасса в политическое и социально-экономическое пространство Российской Федерации". Мероприятие было посвящено седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией и начала событий Русской весны в Донбассе", – говорится в сообщении.В работе круглого стола приняли участие депутат Народного Совета ЛНР Андрей Губарев, член Общественной палаты ЛНР Людмила Луганская, представители территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", активисты проектов движения "Забота о ветеранах" и "Молодая гвардия", сотрудники администрации и социальных учреждений Стаханова."Участники встречи обсудили развивающиеся интеграционные связи с Россией, соответствующие программы, реализуемые на территории Стаханова и Республики, проанализировали механизмы формирования общих культурно-исторических ценностей и развития единого правового, научно-образовательного, культурного и информационного пространства ЛНР и Российской Федерации", – рассказали в администрации Стаханова.Губарев отметил, что "основной вектор развития Республики с момента ее образования был направлен на полную интеграцию с Российской Федерацией"."Сегодня интеграционные процессы охватывают многие сферы жизни, интересы всех категорий и слоев населения", – сказал он.Начальник управления образования и воспитания администрации Стаханова Юлия Иова напомнила, что молодежь Республики обучается по российским программам, аттестаты и дипломы об образовании, полученные после окончания учебных заведений ЛНР, признаются в России, школьники имеют возможность отдохнуть в российских санаториях.Директор городского ДК имени Горького Анна Пронь-Нестеренко подчеркнула, что большое внимание уделяется развитию культурных связей между ЛНР и РФ."У наших детей есть прекрасная возможность раскрывать в себе все грани творчества, не только заниматься в уютных, оборудованных классах, но и покорять сценические площадки ЛНР и Российской Федерации", – сказала она.Координатор проекта "Молодая гвардия" ОД "Мир Луганщине" в Стаханове Станислав Тропак и его помощник, заведующий сектором массовых зрелищ ДК имени Горького Максим Куличенко рассказали о сотрудничестве с молодежными организациями субъектов РФ и участии молодежи из ЛНР в форумах и международных мероприятиях, проводимых на территории России."Народный Совет проводит активную планомерную работу по приведению законодательства ЛНР в соответствие с законодательством Российской Федерации. Для этого ежемесячно принимаются многочисленные законы. Уверен, что интеграционные процессы будут способствовать тому, чтобы наша Республика успешно прошла единственно верный путь – путь интеграции с Российской Федерацией", – отметил Губарев.Русская весна – протесты и массовые общественно-политические акции, направленные на защиту статуса русского языка, в конце февраля - начале марта 2014 года охватившие Юго-Восток Украины после силовой смены власти в Киеве. Итогом Русской весны стало провозглашение Луганской и Донецкой Народных Республик.11 марта 2014 года Верховный Совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове состоялся референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% голосовавших в Севастополе. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав России.18 марта — Луганск