ЛГАКИ приглашает на открытие выставки работ художницы Аревик Малхасян
Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовкого 26 марта приглашает на открытие персональной выставки работ художницы, заведующей кафедрой искусства костюма и текстиля вуза Аревик Малхасян. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на академию.
"Седьмая персональная выставка работ художницы, заведующей кафедрой искусства костюма и текстиля ЛГАКИ, члена Союза художников ЛНР Аревик Малхасян называется "А на небе только и разговоров, что о море". В экспозиции будут представлены 13 новых картин в технике батик", – говорится в сообщении.
В вузе добавили, что, кроме того, на выставке состоится представление авторской коллекции одежды "Деним", созданной студентами четвертого курса кафедры искусства костюма и текстиля.
Открытие выставки состоится 26 марта в 14:00 в холле корпуса ЛГАКИ по адресу: Луганск, Красная площадь, 7.
В вузе напомнили о необходимости соблюдения посетителями социальной дистанции и масочного режима в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
18 марта — Луганск
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