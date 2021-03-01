ЛГАКИ приглашает на открытие выставки работ художницы Аревик Малхасян

Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовкого 26 марта приглашает на открытие персональной выставки работ художницы, заведующей кафедрой искусства костюма и текстиля вуза Аревик Малхасян. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на академию."Седьмая персональная выставка работ художницы, заведующей кафедрой искусства костюма и текстиля ЛГАКИ, члена Союза художников ЛНР Аревик Малхасян называется "А на небе только и разговоров, что о море". В экспозиции будут представлены 13 новых картин в технике батик", – говорится в сообщении.В вузе добавили, что, кроме того, на выставке состоится представление авторской коллекции одежды "Деним", созданной студентами четвертого курса кафедры искусства костюма и текстиля.Открытие выставки состоитсяв холле корпуса ЛГАКИ по адресу:В вузе напомнили о необходимости соблюдения посетителями социальной дистанции и масочного режима в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.18 марта — Луганск