Более трех с половиной тысяч человек получили первую дозу вакцины в Луганской области



В общем первую дозу вакцины на Луганщине против коронавируса получили 3 тысячи 580 человек.

В Украине за 17 марта привито 9832 человека. Всего с начала кампании по вакцинации — 81755 человек. Из них получили одну дозу — 81 754 человека, завершил вакцинацию (получил две дозы) — один человек. Новости Региона - Сегодня, 19:30 54 430 прививок от COVID-19 сделано за прошедшие сутки в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.В общем первую дозу вакцины на Луганщине против коронавируса получили 3 тысячи 580 человек.В Украине за 17 марта привито 9832 человека. Всего с начала кампании по вакцинации — 81755 человек. Из них получили одну дозу — 81 754 человека, завершил вакцинацию (получил две дозы) — один человек. Новости Региона - Сегодня, 19:30 54

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